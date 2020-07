LEGGI ANCHE

Dopo l’ultima larga vittoria con l’Alaves, ilprende un respiro e lascia i campi di allenamento del Centro Tecnico. Come concordato con la società, infatti, i calciatori blaugrana lasceranno la città per qualche giorno, prima di rientrare agli allenamenti: Quique Setien aspetta Messi e compagni il prossimo 28 luglio con il Napoli e la Champions League del 8 agosto nel mirino.Un occhio di riguardo importante per gli infortunati: Setien spera infatti di poter recuperare almeno qualcuno degli attualmente indisponibili. Maggiore attenzione per, che avranno un programma di recupero specifico, ma per Setien sarà importante anche capire se avrà a disposizione Lenglet e Umtiti per completare la difesa.