Belgio-Italia: Chiesa parte titolare, in dubbio De Bruyne e Hazard

Manca pochissimo ormai all'attesissima (ed emozionante) sfida che attende gli uomini di Roberto Mancini contro il Belgio per i quarti di finale di Euro 2020. L'Italia, si sa, dovrà vedersela con una delle squadre più in forma della competizione: gli undici di Roberto Martinez che, agli ottavi, ha eliminato i campioni uscenti del Portogallo, e Cristiano Ronaldo ovviamente. A due giorni dalla gara dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera, i due allenatori hanno ancora qualche dubbio sulla formazione, soprattutto per i probabili indisponibili, ma il più sembra fatto.

Belgio-Italia, le scelte di Mancini e Martinez

Per quanto riguarda l'Italia, il ct azzurro sembra aver deciso di dare una possibilità dal primo minuto a Federico Chiesa, l'uomo che ha di fatto sbloccato la gara di Wembley contro l'Austria, permettendo il passaggio del turno. L'esterno destro della Juventus, quindi, sembra aver superato nelle gerarchie Domenico Berardi che potrebbe entrare a partita in corso.

A centrocampo, invece, continua il ballottaggio tra Marco Verratti e Manuel Locatelli. Il centrocampista del Paris Saint-Germain, tornato dall'infortunio, ha relegato in panchina il neroverde, che però scalpita per riprendersi il suo posto da titolare, meritato a suon di ottime prestazioni. Sembra aver recuperato dall'infortunio muscolare il capitano Giorgio Chiellini, che verrà preferito al difensore centrale della Lazio Francesco Acerbi.

Il Belgio deve ancora fare i conti, invece, con le probabili defezioni di due delle sue stelle più importanti: Kevin De Bruyne e Eden Hazard. Sul primo c'è qualche spiraglio in più per l'allenatore Roberto Martinez, ma anche l'attaccante del Real Madrid potrebbe esserci in campo contro gli azzurri.

Belgio-Italia, probabili formazioni

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Carrasco. All. Martinez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini