LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nel primo tempo tempo ho sbagliato io a impostare la gara in un modo, nella ripresa invece abbiamo cambiato e alla fine abbiamo fatto molto bene». Sinisa Mihajlovic applaude il suoe il protagonista: «Musa l’abbiamo comprato perché era una punta centrale, ma non abbiamo avuto modo di lavorare sui suoi movimenti. Il prossimo anno può fare la prima punta, anche se io lo vedo perfettamente da esterno, ha bisogno sempre di tanto spazio per giocare al meglio».Altro grande protagonista è stato l'argentino. «Io non guardo mai l’età nel bene e nel male. 38 anni o 18 anni, se fanno bene li faccio giocare, poi dopo il campo darà il suo responso» ha continuato Mihajlovic. «È importante che tutti diano il massimo, chi farà meglio poi giocherà e si guadagnerà il posto. Cosa mi piacerebbe avere di Gattuso ? L’età, lui è più giovane di me» conclude con una battutanella sua intervista accanto all'allenatore del Napoli