Il portiere della Juventus Gigi Buffon è stato deferito dal Procuratore Federale al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare per un'espressione blasferma pronunciata contro il Parma. Ad annunciarlo la Figc in un comunicato: «Il Procuratore Federale f.f., letti gli atti relativi al procedimento disciplinare avente ad oggetto "Notizie stampa in ordine ad una bestemmia pronunciata presumibilmente dal calciatore della F.C. Juventus Gianluigi Buffon durante la gara del Campionato di Serie A del 19/12/2020", ha deferito lo stesso calciatore al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare "per avere, nel corso della gara Parma-Juventus del 19/12/2020, all'80' minuto di gioco circa, rivolgendosi al compagno di squadra Manolo Portanova, pronunciato una frase contenente un'espressione blasfema"».

Ultimo aggiornamento: 18:07

