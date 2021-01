«Abbiamo giocato contro una squadra forte e con un gran palleggio». Eusebio Di Francesco sapeva che contro il Napoli di Gattuso non sarebbe stato facile, ma si aspettava di più dai suoi oggi. «Potevamo fare meglio nel primo tempo, dopo il pareggio ci siamo presi il raddoppio e questo non ha aiutato. Giocare in svantaggio poi ha fatto sì che il Napoli potesse chiuderla, hanno segnato gli ultimi due gol sfruttando nostri errori».

«Abbiamo alle porte una gara che ci può aiutare a mettere da parte le difficoltà, sapevamo che oggi fosse complicata come partita, ora bisogna dare qualcosa in più» ha continuato Di Francesco a Sky Sport. «Dobbiamo essere più determinati e attaccati al risultato, dobbiamo ancora migliorare. Anche io ho letto del mercato di Pavoletti, so che si parla sempre tanto degli attaccanti in questi momenti ma non abbiamo mai parlato con il calciatore. A centrocampo è arrivato Nainggolan, ma abbiamo perso Marko Rog e potrebbe essere necessario un nuovo elemento».

