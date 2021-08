Duecento milioni di euro tra cartellino ed ingaggio. Il Chelsea non molla Lukaku ed è pronto a presentare una nuova offerta all'Inter, dopo il no dei giorni scorsi alla prima sui 110 milioni. I nerazzurri hanno necessità di vendere un altro big della rosa e, per questo motivo, non escludono l'addio record del centravanti belga. Tra l'altro, dopo il primo rifiuto, è arrivata anche l'apertura dell'ex United che a Londra andrebbe a guadagnare il doppio, sui 15 milioni di euro a stagione.

Mercato in entrata

Insomma l'operazione Chelsea-Inter resta molto calda, con il figlio di Abramovich in pressing su Lukaku per sbloccare presto l'affare. Non solo uscite. La società nerazzurra resta attiva anche sul fronte entrate. Nandez, infatti, è sempre più vicino e già nelle prossime potrebbe arrivare la chiusura tra i due club. Si tratta di un affare sui 25-27 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto.

Casa Atalanta

Da Milano a Bergamo, dove l’Atalanta sta per accogliere Demiral dalla Juventus. Come previsto, le due società hanno definito l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto, sui 30 milioni di euro complessivi. Si sblocca così l'affare Tottenham-Romero, che permetterà ai bergamaschi di incassare circa 55 milioni di tra parte fissa e bonus.