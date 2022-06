Calciomercato, le news di oggi: Di Maria a un passo dalla Juve

Si muovono le tre big che l'anno prossimo giocheranno la Champions League. L'argentino Di Maria sempre più vicino alla Juventus. C'è anche un indizio social che avvicina Angel Di Maria alla squadra bianconera. La moglie del 34enne esterno argentino, Jorgelina Cardoso, che nelle ultime settimane ha documentato le vacanze di famiglia tra l'Argentina e Ibiza, ha iniziato a seguire la Juventus su Instagram. Un follow che sembra un chiaro indizio su come la trattativa tra il Fideo e il club bianconero prosegua nel migliore dei modi. Una trattativa che ormai è entrata nella fase decisiva, alle ultimissime battute con Di Maria che sembra ormai aver scelto la Juve in maniera definitiva.

Il Milan invece continua le grandi manovre per Marco Asensio che è in uscita del Real Madrid. Un fantasista che potrebbe fare molto comodo a Pioli, altra casella da riempire per la squadra rossonera è un difensore centrale da aggiungere a quelli già in rosa. Molto ben avviato il discoro con Acerbi, in uscita dalla Lazio.

L'Inter ha piazzato il grande colpo low coast di Lukaku, in prestito dal Chelsea. Mkhytarian ha preso il posto di Perisic. Rimane in ballo la questione Dybala. Soldi in cassa Inter li porterà Skriniar con la cessione al Psg: il difensore slovacco verrà sostituito da uno tra Bremer e Milinkovic. Il vice Brozovic a centrocampo dovrebbe essere Asllani, rinforzo sulla fascia invece lanciatissima l'opzione Bellanova che ha fatto beniissimo a Cagliari.