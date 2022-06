Calciomercato, le news di oggi: Pogba alla Juventus, è tutto fatto

Il giorno del grande ritorno. La Juve e Paul Pogba sono sempre più vicini. La dirigenza bianconera ha incontrato Rafaela Pimenta, agente del francese, per provare a chiudere la trattativa per il ritorno in bianconero del “Polpo”. E, stando alle prime indiscrezioni, si respira grande ottimismo circa la fumata bianca: il 29enne centrocampista si libererà a parametro zero dal Manchester United e può tornare alla Juve dopo la prima parentesi tra 2012 e 2016. Per Pogba si parla di un contratto a circa 8 milioni di euro d’ingaggio: lo sbarco a Torino - se verrà confermato l’esito positivo della trattativa - è previsto per i primi giorni di luglio. La Pimenta, avvocato brasiliano, ha raccolto l’eredità di Mino Raiola, scomparso per un tumore poche settimane fa. È lei a gestire le trattative più delicate che riguardano i calciatori dell’ampia scuderia che faceva capo al manager di origini campane.

La Juve, dopo aver sistemato la questione Pogba, vuole accelerare i tempi per Angel Di Maria, che sta trascorrendo le vacanze in Spagna dopo aver chiuso il rapporto con il Psg. C’è distanza tra le parti però Max Allegri si augura che il management bianconero riesca a convincere il campione argentino, che cerca una squadra competitiva per poter continuare a vincere e anche per prepararsi nel migliore modo possibile per i Mondiali in Qatar, quelli che la Seleccion - a secco dal 1986 - punta a vincere.

I dirigenti del Barcellona hanno ascoltato (e non commentato) l’intervista di Kalidou Koulibaly a Bbc Sport Africa in cui ha parlato dei piani futuri del Napoli, lasciando capire che resterà almeno fino al 2023 - anno di scadenza del contratto - in maglia azzurra. Il Barça, a questo punto, punterà decisamente su Jules Koundé del Siviglia.

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza neo promosso in serie A, è stato negli uffici dell’Inter per un incontro con l’ad Beppe Marotta e il ds Piero Aulisio. Il club vice campione d’Italia deve sfoltire l’organico e alcuni calciatori potrebbero tornare utili al Monza che punta - come ha detto il patron Silvio Berlusconi dopo la promozione - «a piazzarsi nella parte sinistra della classifica». L’ex manager del Milan mondiale ha detto: «Pinamonti? Abbiamo parlato di tante cose. Se è un’opzione? Non so, vediamo. Forse no. Anche di Sensi? Sì, anche di lui. Non abbiamo parlato invece di Gagliardini». Che al momento l’Inter e il suo agente Riso considerano incedibile. Invece il buon rapporto con il procuratore potrebbe spingere Petagna, punta che a Napoli ha trovato poco spazio, verso il Monza. Certo, fa un po' riflettere questa possibile alleanza tra l'Inter e il Monza di proprietà dei dirigenti simbolo del grande Milan.

L’Inter sta per interrompere la trattativa con Dybala: potrebbe inserirsi il Milan, ovviamente dopo avere un po’ sfoltito l’organico. Dal club nerazzurro potrebbe allontanarsi Vidal, che ha avuto un rapporto con facile con Inzaghi: c’è un’offerta del Boca Juniors. Lo storico club argentino è pronto a presentare una nuova offerta a Edinson Cavani, che si è svincolato dallo United e potrebbe aver chiuso la sua esperienza europea, iniziata con la maglia del Palermo.

L’Atalanta in pressing sulla Salernitana per Ederson, il centrocampista arrivato nello scorso gennaio dal Corinthians e tra i protagonisti della rincorsa salvezza della squadra granata. La valutazione è di 15 milioni, una cifra che potrebbe avere convinto il presidente Iervolino.