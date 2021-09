Nazionale, Cassano attacca Immobile: «Non sa giocare a calcio»

Antonio Cassano scatena la bufera. Come un fenomeno atmosferico 2.0, l'ex giocatore del Bari (partiamo dalle sue radici, i club nei quali ha giocato sono tantissimi) si è lasciato andare a giudizi elettrici sulla Nazionale e su Ciro Immobile.

Durante la diretta Twitch del canale di Bobo Vieri, Cassano ha detto: «Vorrei vedere un'Italia con Lewandowski, e chi ci batte?». Un incipit di esaltazione che in realtà si trasforma in una raffica per gli attaccanti italiani: «Non possiamo presentarci ai prossimi Mondiali con un attacco composto da Raspadori o Scamacca. Con tutto il rispetto. La Svizzera in difesa è scarsa ed è folle che l'italia non abbia segnato. Continuo a dire che Immobile non sa giocare a calcio, ha paura. Quando gli dai la palla, lo avverto io che sono stato ex giocatore, non la vuole: gli scotta».

Sui social è scattata la polemica, molti sono d'accordo con Cassano ma in realtà i numeri sono dalla parte di Immobile. L'attaccante della Lazio ha segnato tantissimo in campionato, basta vedere l'attuale classifica cannonieri dopo due giornate, e si appresta a entrare nella storia dei marcatori della serie A, grazie anche al lavoro di Sarri. Ma d'altronde si sa, in Italia siamo tutti commissari tecnici.