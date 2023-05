Mister Spalletti, primo maggio a Positano pensando alla festa Scudetto del Napoli

Sortita a Positano per mister Luciano Spalletti che ha approfittato della giornata di festa per godersi alcune delle meraviglie della Campania. E dopo essere stato in Penisola Sorrentina, presso Marina di Puolo, l'allenatore del Napoli che si avvia a conquistare il terzoi scudetto, ha fatto tappa in Costiera Amalfitana.

Il mister cappello e giubbino blu e un foulard al collo è giunto nella città romantica nel tardo pomeriggio con l'intento di raggiungere la civettuola spiaggetta e godersi il panorama da uno dei luoghi più esclusivi. Ma la sua presenza non è passata inosservata.

Riconosciuto dai tanti tifosi del Napoli, Spalletti è stato travalto dall'affetto della gente di fede partenopea alla quale non ha negato la gioia di selfie e autografi. Dai Mulini si è incamminato fin giù alla spiaggia grande dove è rimasto per un po' prima di fare rientro a Napoli dove domani guiderà la ripresa degli allenamenti.