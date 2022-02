Brutte notizie per Allegri, che dovrà rinunciare a capitan Giorgio Chiellini per le prossime tre settimane circa. Il difensore, uscito per un fastidio muscolare nel finale contro il Verona, è stato sottoposto in mattinata ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio sinistro. Salterà le sfide contro Sassuolo, Atalanta e Torino e molto probabilmente anche Villarreal, in Champions League. Allegri può comunque fare affidamento su tutti gli altri compagni di reparto: Bonucci (già convocato per il Verona), de Ligt e Rugani.