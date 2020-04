LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo la Serie A, l'emergenza coronavirus riguarda il calcio mondiale e arriva anche in, al Gimnasia La Plata di Diego Armando Maradona . L'ex campione argentino non avrebbe problemi ad aiutare la sua società: «L’ingaggio di Diego? Ci sentiamo quotidianamente ed è stato tra i primi a comunicarci che, se necessario per aiutare il club, avremmo potuto parlare di un taglio del suo stipendio».A confermarlo a CieloSports è, presidente del Gimnasia che ha scommesso sull'ex campione del Napoli lo scorso anno. «Non si preoccupa del contratto in questo momento, vuole tornare ad allenare ed è pronto a sedersi nuovamente in panchina con noi quando sarà finita l’emergenza.in questo momento è a casa sua, sta vivendo lì questa quarantena e deve fare attenzione perché sa di essere un soggetto a rischio, ma la sta affrontando al meglio».