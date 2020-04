Ultimo aggiornamento: 15:28

La signora Terry, la mamma dei gemelli, è morta a Brescia a 74 anni, dopo un lungo ricovero in ospedale per. Un lutto che ha colpito l'intero mondo del calcio, perché i due Filippini, che hanno giocato insieme a Brescia, Palermo e anche nella Lazio, hanno militato a lungo in Serie A tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000.La signora Terry, nel pieno della loro carriera, era diventata un volto fisso in televisione a Quelli che il calcio, ai tempi della conduzione di: la mamma di Antonio ed Emanuele li seguiva negli stadi di Serie A, ed era diventata famosa anche lei. Proprio il figlio Emanuele, sul suo profilo Instagram, ha postato un selfie con la mamma per darle l'addio: «Ciao mamma, mi hai insegnato tanto», ha scritto.