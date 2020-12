L'avvventura di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina non poteva cominciare in modo peggiore. Il tecnico viola, dopo le due sconfitte nelle prime due uscite in panchina, oggi è risultato anche positivo al Covid-19. L'allenatore, fa sapere la società attraverso un comunicato, si trova già in isolamento mentre il gruppo squadra entrerà da adesso in “bolla” e continuerà tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari vigenti.

Ultimo aggiornamento: 15:56

