Reazione e rammarico. «Dopo aver raggiunto il pari, abbiamo avuto la possibilità di andare concretamente in vantaggio per altri 20 minuti, con almeno tre nitide occasioni». Domenico Panico assolve le sue pantere, analizza in dettaglio la sfida giocata allo stadio Enzo Ricci, riflette sulla sconfitta rimediata con il Sassuolo (4-2).

«Abbiamo affrontato una formazione molto forte, a viso aperto e senza nessun timore», afferma il tecnico del Pomigliano. «Se decidi di giocartela contro la qualità delle attaccanti neroverdi, si può mettere in conto di subire gol». Nel primo tempo colpiscono Benedetta Brignoli e Lana Clelland. Nella ripresa Danielle Cox e Aivi Luik riacciuffano il 2-2 (pareggio nell’arco di 5 minuti), poi Kamila Dubcova si procura e trasforma il calcio di rigore e Sofia Cantore (sei gol in campionato) chiude i conti.

«In casa il Sassuolo ha sempre dominato letteralmente la partita ma i dati dell’incontro di ieri pomeriggio danno ragione alla mia squadra», osserva l’allenatore napoletano. «Abbiamo tirato più volte di loro, e in totale di più nello specchio della porta: il portiere belga Diede Lemey è risultato il migliore in campo. Abbiamo giocato con qualità di palleggio e con grande personalità». A testa alta capitan Deborah Salvatori Rinaldi e compagne. «Se non riesci a concretizzare contro queste squadre così quotate e contro queste individualità così importanti, poi prendi gol», sottolinea Panico, in attesa di conoscere i tempi di recupero della svedese di Uppsala. «Le condizioni di Marija Banusic verranno analizzate nei prossimi giorni», avverte il mister granata.

Lunedì di riposo. «Gli allenamenti riprenderanno domani», conclude Panico. Domenica 14 novembre arriva il Milan di Maurizio Ganz allo stadio Ugo Gobbato e per le pantere si giocherà nuovamente nel lunch match delle ore 12.30. Ex di turno bomber Rinaldi (nelle foto di Nicola Velotti). Per le emiliane, seconde in classifica, allenate da Gianpiero Piovani (concittadino di Cesare Prandelli: entrambi sono di Orzinuovi), impegno allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola contro il Napoli femminile sabato 13 novembre (ore 14.30).