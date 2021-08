Non è ancora cominciata la stagione della Juventus ma è già giallo in casa bianconera: Cristiano Ronaldo, infatti, è partito inaspettatamente dalla panchina nella partita contro l'Udinese, nonostante negli ultimi giorni avesse provato a tentato di silenziare le voci che lo vedevano lontano da Torino già a partire da questa stagione. Al quarto d'ora del secondo tempo, però, Ronaldo è entrato in campo in sostituzione di Morata.

A destare sospetto sul suo status, comunque, non sarebbe stata la mera esclusione del portoghese, ma i motivi che pare ci siano dietro: secondo quanto riportato inzialmente, sarebbe stato lui a chiedere a Massimiliano Allegri di non giocare, ma a fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato il vicepresidente del club Pavel Nedved, che ha dichiarato: «Non è al top, la scelta di escluderlo è stata condivisa. È un discorso che riguarda tutta la rosa. Anche Chiellini, campione d'Europa, è in panchina. CR7 resterà in bianconero».