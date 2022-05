Maradona, il retroscena di Di Maria: «Mi raccontava di Napoli per caricarmi»

In una lunga intervista con Radio Urbana Play in Argentina, Angel Di Maria ha parlato anche di Diego Armando Maradona, un idolo ma soprattutto un «secondo papà», come descritto proprio dall'esterno ex Real e Manchester United, oggi al Paris Saint Germain. Fu proprio Maradona a convocare il Fideo per il primo Mondiale della sua carriera nel 2010.

🗣️Ángel Di María sobre el Diego: "Diego era mi segundo papá. Fue todo para mí. Me bancó cuando no me bancaban. Cuando me criticaban salió a bancarme, me siguió poniendo. Venía todas las noches a la habitación a hablarme".#DiMaríaEnTodoPasa



«Maradona è stato tutto per me. È stato come un secondo papà. Mi ha difeso quando nessuno mi difendeva», ha ricordato Di Maria tornando alla memoria con i primi anni della carriera in nazionale. «Quando la stampa e i tifosi mi criticavano era sempre in prima linea a difendermi e continuava a schierarmi in campo per darmi la possibilità di dimostrare le mie qualità. Veniva in stanza tutte le sere per parlare con me, mi incitava e mi raccontava le storie di quando giocava a Napoli per caricarmi».