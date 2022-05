Tante sorprese nelle formazioni ufficiali di Juventus e Lazio, in campo alle 20.45 a Torino. Massimiliano Allegri mette Perin fra i pali e propone una formazione super-offensiva con Bernardeschi, Dybala, Morata e Vlahovic tutti insieme in attacco. Sarri, invece, rimpiazza Immobile con Jovane Cabral, mentre in cabina di regia si affida a Cataldi.

Segui Juve-Lazio in diretta

Juve-Lazio, le formazioni ufficiali

Juventus (4-2-3-1): Perin; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Miretti, Locatelli; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Massimiliano Allegri

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Cabral, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere Juve-Lazio in tv e streaming

A disposizione per tutti, o quasi. La diretta tv di Juve-Lazio, fischio d'inizio fissato per le 20:45, sarà trasmessa da Dazn attraverso l'app della piattaforma streaming e da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite). La diretta testuale sarà disponibile su ilmessaggero.it