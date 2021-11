José Mourinho l'ha definita una finale. In effetti è così, visto che Roma e Zorya, se vogliono andare avanti, hanno lo stesso obbligo: vincere. I giallorossi intanto devono blindare il secondo posto in classifica, e poi sperare di poter attaccare il primo all'ultima giornata. Vedremo. Nel frattempo c'è da prendersi questi tre punti. Ancora difesa a 3: gioca Veretout che domenica sarà squalificato e c'è anche il ritorno in campo di Zaniolo al fianco di Abraham.

Segui la diretta di Roma-Zorya

PRIMO TEMPO

32' - Ancora Zaniolo: il giocatore giallorosso tenta il tiro, adesso da posizione ravvicinata, ma il portiere devia ancora in angolo

28' - Zaniolo ci prova dalla distanza, il portiere dello Zorya devia in angolo la conclusione del centrocampista della Roma

15' - Carles Perez sblocca la gara della Roma su assist di El Shaarawy

CARLES! 🙌



Perez ci porta in vantaggio a 15' su assist di El Shaarawy!#RomaZorya 1-0 #UECL pic.twitter.com/gaS6UukfP6 — AS Roma (@OfficialASRoma) November 25, 2021

7' - Cvec ci prova dalla distanza, Rui Patricio devia in angolo il tentativo del numero 4 dello Zorya

4' - La Roma ci prova di nuovo: sempre Zaniolo, ma stavolta a sbagliare di fronte alla porta è Abraham

1' - Inizia la partita all'Olimpico, Roma vicinissima al gol del vantaggio con Mkhitaryan

Roma-Zorya, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Mkhitaryan, El Shaarawy; Carles Perez; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

ZORYA (4-4-2): Matsapura; Favorov, Vernydub, Imerekov, Juninho; Kabaiev, Buletsa, Cvek, Sayyadmanesh; Zahedi, Gromov. All. Skrypnyk

Roma, Mourinho: «Contro lo Zorya sarà una finale. La rosa non è costruita per giocare a tre»

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Roma-Zorya, in programma alle 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma è visibile in live streaming sia attraverso i servizi Sky che DAZN. Nel primo caso sarà necessaria l'app Sky Go o collegarsi al servizio on demand offerto da Now. Nel secondo caso sarà necessario scaricare l'applicazione dedicata o collegarsi al sito ufficiale di DAZN.