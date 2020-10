E' andata bene alla Roma nel sorteggio dei gironi di Europa League, un po' meno a Napoli e, soprattutto Milan. Si è conclusa la cerimonia a Nyon dove Ciro Ferrara ha estratto i nomi delle avversarie che affronteranno le squadre italiane nell'ultima edizione a 48 squadre dell'Europa League.

Abbiamo seguito la diretta dei sorteggi che vedrà la Roma (prima squadra estratta in assoluto) nel Gruppo A con Young Boys (Svizzera), Cluj (Romania) e Cska Sofia (Bulgaria). Nel Gruppo F ci sarà il Napoli con Real Sociedad (Spagna), Az Alkmaar (Olanda) e Rijeka (Croazia). Infine il Milan se la vedrà nel Gruppo Ho con Celtic (Scoza), Sparta Praga (Repubblica Ceca) e Lilla (Francia).

GRUPPO A: Roma, Young Boys, Cluj, Cska Sofia

GRUPPO B: Arsenal, Rapid Vienna, Molde, Dundalk

GRUPPO C: Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Hapoel, Nizza

GRUPPO D: Benfica, Standard Liegi, Rangers, Lech Poznan

GRUPPO E: Psv, Paok, Granada, Omonia

GRUPPO F: Napoli, Real Sociedad, Az Alkmaar, Rijeka

GRUPPO G: Braga, Leicester, Aek Atene, Zorya

GRUPPO H: Celtic, Sparta Praga, Milan, Lilla

GRUPPO I: Villarreal, Qarabag, Maccabi, Sivasspor

GRUPPO J: Tottenham, Ludogorets, Lask, Anversa

GRUPPO K: Cska Mosca, Dinamo GNK, Feyenoord, Wolfsberger

GRUPPO L: Gent, Stella Rossa, Hoffenheim, Slovan Liberec

13:16 Sul palco viene spiegata la modalità di sorteggio, come abbiamo già accennato all'inizio della nostra diretta

13:12 Ci sarà Ciro Ferrara sul palco di Nyon per sorteggiare i gironi: «Scusate non parlo molto bene inglese». L'ex difensore di Napoli e Juventus sorride e ricorda la finale di 31 anni fa, vinta con il Napoli: «Un ricordo bellissimo, per me e per i tifosi azzurri. Napoli è la mia città natale, la gente parla ancora di quella vittoria. E' stato il primo successo in assoluto della società. Ma più che del mio gol parlano dell'assist che mi fece Maradona»

13:10 Lukaku riceve il premio dal segretario Uefa Marchetti: «Grazie per questo premio. Ringrazio la mia famiglia, Antonio Conte e l'Inter per aver creduto in me. Così come i miei compagni di squadra, sono dei veri fratelli»

13:08 Il miglior giocatore della scorsa edizione è Romelu Lukaku.



13:06 Questa è l'ultima Europa League a 48 squadre. Dal prossimo anno 32 squadre con l'ingresso della nuova competizione, la Conference League. Ricordiamo che l'ultima "terza manifestazione" è stata la Coppa delle Coppe, trofeo vinto dalla Lazio nella stagione 1998-99

13:01 Dal palco il rammarico "per l'assenza dei club qui a Nyon" a causa della pandemia ma il ringraziamento per tutti i club che hanno partecipato alla scorsa edizione. Dalla regia gli highlights dello scorso anno

12:59 L'Uefa ha stabilito il collegamento con Nyon. Inizia la cerimonia per il sorteggio dei gironi per l'edizione dell'Europa League 2020/21



12:48 Ovviamente anche in questa edizione, l'Europa League "accoglierà" a gennaio otto squadre retrocesse alla Champions League

12:46 Tra poco il collegamento con Nyon dove tra poco inizierà il sorteggio dei gironi per l'edizione 2020/21 dell'Europa League



Così come per la Champions League, ieri sono stati sorteggiati i gironi con Juventus, Inter, Atalanta e Lazio, ci saranno quattro fasce per le italiane anche in Europa League. Andiamo a vedere come saranno composti i gruppi e quali saranno i gradi di difficoltà che incontreranno Roma, Napoli e Milan.





Prima fascia Europa League

Due italiane inserite nella prima fascia dove ci sono i club più importanti di questa Europa League 2020/21: Arsenal (Inghilterra), Tottenham (Inghilterra), Roma (Italia), Napoli (Italia), Benfica (Portogallo), Leverkusen (Germania), Villarreal (Spagna), Cska Mosca (Russia), Braga (Portogallo), Gent (Belgio), Psv (Olanda), Celtic (Scozia).





Seconda fascia Europa League

Terza fascia Europa League

Livello leggermente infermiore ma comunque nomi blasonati nella seconda fascia: Dinamo Zagabria (Croazia), Sparta Praga (Repubblica Ceca), Slavia Praga (Repubblica Ceca), Ludogorets (Bulgaria), Young Boys (Svizzera), Stella Rossa (Serbia), Rapid Vienna (Austria), Leicester (Inghilterra), Qarabag (Azerbaijan), Paok (Grecia), Standard Liegi (Belgio), Real Sociedad (Spagna).L'ultima italiana che si è qualificata per l'Europa League 2020/21 è nella terza fascia: Granada (Spagna), Milan (Italia), AZ (Olanda), Feyenoord (Olanda), Aek (Grecia), Maccabi Tel-Aviv (Israele), Rangers (Scozia), Molde (Norvegia), Hoffenheim (Germania), Lask (Austria), Hapoel Beer-Sheva (Israele), Zorya Luhansk (Ucraina).





Quarta fascia Europa League

Infine i nomi dell'ultima fascia: Cluj (Romania), Lille (Francia), Nizza (Francia), Rijeka (Croazia), Dundalk (Irlanda), Liberec (Repubblica Ceca), Anversa (Belgio), Lech Poznan (Polonia), Sivasspor (Turchia), Wolfsberg (Austria), Omonoia (Cipro), Cska Sofia (Bulgaria).

Dove vedere in tv i sorteggi di Europa League

Oltre a seguire in diretta i sorteggi sul "Messaggero", la composizione dei gironi di Europa League sarà trasmessa in tv. Ecco dove. Alle 13 Sky Sport 24 (ed anche Sky Sport Football) trasmetterà live la cerimonia a Nyon (Svizzera) agganciandosi al segnale Uefa. Il portale trasmetterà in streaming l'evento che sarà visibile anche sull'App SkyGo, ovviamente riservato agli abbonati della piattaforma satellitare. Non sono previste dirette in chiaro sul digitale terrestre.

Calendario Europa League 2020/21

Quando si giocherà l'Europa League 2020/21? Calendario ricco di incontri, i primi vedranno il fischio di inizio il prossimo 22 ottobre con l'inizio della prima giornata. Ricordiamo che la finale si giocherà il 26 maggio 2021 allo Stadio Energa di Danzica. Ma ecco le date esatte delle giornate:, 22 ottobre.: 29 ottobre;: 5 novembre;: 26 novembre;: 3 dicembre;: 10 dicembre. Come ricorda l'Uefa "Il programma completo delle partite della fase a gironi verrà comunicato venerdì pomeriggio dopo aver esaminato i calendari delle squadre partecipanti e delle altre parti interessate".