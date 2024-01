Empoli-Monza 3-0 con la prima tripletta di Zurkowski in carriera

L'Empoli torna alla vittoria, la quarta, dopo nove turni di campionato. Finisce 3-0 la gara casalinga col Monza grazie alla prima tripletta in A di Simon Zurkowski, il polacco che aveva segnato all'esordio nella precedente partita col Verona. Quattro gol per lui in una partita e mezzo giocata coi toscani, quando in totale, al momento in questa stagione, l'Empoli ha segnato quattordici reti. Adesso è lui il capocannoniere degli azzurri. Contro il Monza ha segnato di destro, di testa e di sinistro, sempre al volo.

Davide Nicola trova subito la vittoria alla prima panchina a Empoli.

Gli era già accaduto: è rimasto imbattuto in tutti i suoi ultimi quattro esordi (due vittorie, con Udinese e Genoa; due pareggi con Torino e Salernitana), dopo avere perso in entrambe le prime due esperienze (con Livorno e Crotone). Il Monza di fatto non pervenuto, sebbene nel primo tempo i ragazzi di Palladino (non in panchina per squalifica) abbiano tenuto a lungo il pallino del gioco. Ma tutto il possesso palla ha prodotto solo un destro dalla distanza di Gagliardini, fuori di un soffio.

Nella ripresa Empoli in controllo della gara per agire in contropiede e proprio su una ripartenza è arrivato il tris di Zurkowski. Una prestazione comunque incredibile per i toscani che in tutto il girone di ritorno erano riusciti a segnare appena 10 gol. Un successo che rilancia le speranze del club di Corsi per la salvezza, sebbene ancora la classifica li veda ancora penultimi. Nicola ha cambiato tanto tatticamente rispetto ad Andreazzoli, con una difesa a 3 che a Empoli non si vedeva da anni: modulo 3-4-2-1, il solo Cerri, debuttante arrivato venerdì, centravanti.