Milan, Jovic e Okafor ribaltano l'Udinese (2-3). Insulti razzisti a Maignan, il portiere lascia il campo: gara sospesa per 5 minuti

Il Milan sfata il tabù della Dacia Arena, campo sul quale i rossoneri vincono 3-2 e non accadeva dal novembre 2020. Una partita, però, rovinata dagli insulti razzisti rivolti a Maignan, che al minuto 33 decide di dare un segnale importante al mondo del calcio.

Udinese-Milan, Maignan lascia il campo per insulti razzisti da parte dei tifosi bianconeri: partita sospesa per cinque minuti

Gli insulti razzisti a Maignan

Stanco per quanto stava accadendo, il francese ha prima deciso di abbandonare la sua area di rigore, avvicinandosi a Stefano Pioli e alla panchina del Diavolo, e poi di andare via, imboccando il tunnel degli spogliatoi, seguito da Adli. «Lasciamo il campo», è stata la frase che Theo Hernandez ha rivolto ai propri compagni di squadra.

L’arbitro Maresca ha dovuto interrompere la partita, ripresa poi dopo cinque lunghi minuti. Gli uomini della Procura Federale già a fine primo tempo hanno scambiato due parole con il direttore di gara, mentre la Digos è al lavoro per individuare i responsabili. «Nel nostro gioco non c’è assolutamente posto per il razzismo: siamo sconvolti. Siamo con te, Mike», il post su Instagram del club di via Aldo Rossi in difesa del proprio giocatore.

Maignan lascia il campo, da Zoro a Eto'o fino a Balotelli: tutti i gesti dei calciatori contro gli insulti razzisti

La partita

C’è da raccontare una gara. Il Milan gioca un buon primo tempo, sfiorando il gol con Giroud (bella respinta di Okoye) e con una punizione di Adli (smanacciata in angolo dal portiere friulano). Il Milan passa poi con Loftus-Cheek, ben imbeccato da Theo Hernandez. Dopo l’interruzione di cinque minuti, l’Udinese pareggia subito con Samardzic, bravo a battere Maignan su passaggio di Lucca. Nella ripresa Giroud ci prova di testa (Okoye non si fa trovare impreparato), ma è Thauvin a segnare il gol vittoria. Quando tutto sembra finito, pareggia Jovic nel finale. E nel recupero c’è anche il tris di Okafor.