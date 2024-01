Napoli-Inter, Simone Inzaghi in conferenza stampa: «Mazzarri a tre in difesa? Contano le motivazioni»

Vuole vincere ancora Simone Inzaghi, vuole prendersi la Supercoppa Italiana dopo aver stracciato la Lazio con la sua Inter in semifinale. Sulla strada dei nerazzurri c'è il Napoli di Walter Mazzarri. «Insidie ce ne sono. È una finale e una finale tante volte viene decisa da episodi. Bisognerà fare attenzione. È una partita organizzata in 72 ore, ma la squadra deve continuare a lavorare come fatto in questo periodo» le parole dell'allenatore dei nerazzurri in conferenza «Veniamo da un’ottima semifinale, ma manca l’ultimo passo di domani contro i campioni d’Italia. Hanno avuto qualche problema in campionato ma il Napoli resta una squadra con una rosa lunga e qualità. Serve una partita importante».

«Vincere per l’Inter sarebbe importante, sappiamo che non sarà facile vincere la terza di fila. Ci tengo per il club e non per me: vincere la mia quinta Supercoppa sarebbe bello, ma tutti qui pensano all’Inter e non alle gioie personali», ha spiegato Inzaghi alla stampa prima del match contro gli azzurri.

«Un po’ di stanchezza ieri c’era, qualche calciatore era un po’ affaticato. L’allenamento di oggi sarà indicativo. Non so ancora che formazione scegliere: devo capire chi recupererà al meglio.

Napoli a 3 in difesa? Con la Fiorentina hanno avuto meno possesso del solito, domani non so ancora come giocheranno ma stiamo lavorando su questo», ha detto ancora Inzaghi. Fino alla chiosa finale. Il 3-0 in campionato ha visto un Napoli diverso. Ma in queste partite contano le motivazioni».