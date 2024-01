Supercoppa Italiana, voli speciali Wizzair per i tifosi in vista della finale Inter-Napoli: prezzi e orari, tutte le info utili

Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, per la finalissima Inter-Napoli arrivano voli speciali per i tifosi. Wizz Air propone voli speciali da Napoli, Roma e Milano a Riyadh per assistere alla finale di Supercoppa italiana che si svolgerà proprio nella capitale saudita lunedì 22 gennaio. La partenza dei voli è prevista per la mattina del 22 gennaio, mentre il ritorno sarà effettuato dopo la partita, il 23. Il prezzo totale del viaggio di andata e ritorno, comprensivo di biglietto omaggio per il match, è di 199,99 euro ed è già disponibile per l'acquisto sulla versione italiana del sito ufficiale wizzair.com.

Voli speciali per i tifosi: come fare



I clienti interessati devono prenotare un viaggio di andata e ritorno direttamente con Wizz Air da una delle tre città italiane andando sulla pagina dedicata, dove dovranno inserire il codice ITAFAN nel campo booking reference. Una volta completata la prenotazione, riceveranno i biglietti aerei all'indirizzo email indicato, mentre i biglietti per la partita saranno forniti all'arrivo. I passeggeri dovranno occuparsi dei propri visti per poter entrare in Arabia Saudita, provvedendo ad ottenerli online prima della partenza: il costo del visto sarà rimborsato dai partner locali. Verrà organizzato il trasporto dall'aeroporto allo stadio e viceversa.