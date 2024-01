Napoli, ecco Traoré: il neo azzurro è arrivato a Riyadh

Dopo la firma e l'ufficialità del suo passaggio in azzurro, il Napoli e Hamed Traoré si incontrano per la prima volta: il calciatore ivoriano è arrivato nella tarda serata di ieri a Riyadh e ha raggiunto il quartier generale aazzurro al Four Season Hotel, la location che sta ospitando la squadra di Walter Mazzarri in questi giorni dedicati alla Supercoppa Italiana.

Traoré si metterà sin da oggi a disposizione del nuovo allenatore e dei nuovi compagni, dunque, difficilmente sarà utilizzabile già lunedì contro l'Inter per la finale del torneo ma l'obiettivo di Mazzarri è testarne subito le potenzialità e riportarlo in tempi brevi alla migliore forma possibile per poterlo utilizzare al ritorno in campionato.