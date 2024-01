Ufficiale Napoli, Traoré è un nuovo calciatore azzurro

Si rinforza la mediana a disposizione del Napoli di Walter Mazzarri: è ufficiale l’arrivo in azzurro di Hamed Traoré Junior, il calciatore ivoriano classe 2000 che ieri ha svolto le visite mediche a Villa Stuart a Roma per poter firmare poi il nuovo contratto che lo legherà agli azzurri almeno fino al termine della stagione. Traoré arriva infatti al Napoli in prestito con una formula economica vantaggiosa per gli azzurri: potrà essere riscattato in estate per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro oppure, in caso di mancato riscatto, il club pagherà al club di appartenenza una tassa sul prestito avvenuto.

Per Traoré un ritorno in Italia dopo le quattro stagioni già vissute con la maglia dell’Empoli prima e del Sassuolo poi. Cresciuto calcisticamente in Emilia Romagna, è proprio il club toscano a puntare per primo su di lui. Con il Sassuolo tre stagioni ad alto livello che gli valgono la chiamata del Bournemouth due anni fa, ma in Inghilterra non lascia il segno: nella stagione in corso aveva giocato appena 44 minuti in Premier League, a causa anche di alcuni problemi fisici e di salute che ne hanno condizionato la fine del 2023.