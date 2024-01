Calciomercato Napoli, c'è anche Popovic: visite mediche a Villa Stuart

Milan, Juventus, ma anche Manchester City e Bayern Monaco. Queste le squadre che avrebbero voluto firmare Matija Popovic, il talento serbo classe 2006 pronto a diventare però un nuovo calciatore del Napoli. Questa mattina il giovane gioiello ex Partizan si è presentato a Villa Stuart a Roma - accompagnato dall'agente Ismet Dizdarevic e accolto da Maurizio Micheli - per sottoporsi alle rituali visite mediche concordate con il club di Aurelio De Laurentiis.

Popovic firmerà da svincolato un accordo con il Napoli fino al prossimo 2029 ma non resterà in azzurro visto che non ci sono più slot da extracomunitari per questa stagione: si trasferirà dunque al Frosinone in prestito, almeno fino al termine della stagione in corso, quando poi il Napoli sceglierà cosa fare e se richiamarlo immediatamente in squadra.