Emre Can si scusa. E invia un dono alla ragazza colpita dalla sua pallonata, domenica scorsa nel riscaldamento di Juventus-Sassuolo. . «Mi dispiace per la pallonata di domenica, giuro che non l'ho fatto apposta. Riesco a farmi perdonare inviandoti una maglietta firmata della Juve?». La giovane ha raccontato in maniera ironica la 'disavventurà su Facebook e il post ha fatto il giro del web. «Risultato: occhiali rotti, trauma contusivo allo zigomo sinistro e un ancora più traumatico 2-2. Bella giornata devo dire», ha scritto Rossella che ha taggato il calciatore. Emre Can oggi ha risposto: «Mandami un messaggio in privato e ci mettiamo d'accordo». Ultimo aggiornamento: 22:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA