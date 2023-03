Euro avversari, pari Eintracht: solo 1-1 con lo Stoccarda

Il gol di Mvumpa spegne i sogni di gloria dell'Eintracht Francoforte. Per gli avversari europei del Napoli - mercoledì al Maradona il ritorno degli ottavi di finale di Champions League - solo 1-1 contro lo Stoccarda, un pari deludente con una delle squadre meno performanti della Bundesliga. I padroni di casa erano passati in vantaggio con Rode.

«Dobbiamo continuare a stare lì e non mettere la testa sotto la sabbia ora» ha spiegato l'allenatore Oliver Glasner. «Stasera prevale la delusione, da domani ci prepariamo alla sfida contro il Napoli. Abbiamo dimostrato molte volte di essere capaci di risultati eccezionali, diversamente da stasera. Infortunati? Sow e Knauff saranno di nuovo a disposizione per la sfida di mercoledì in Champions».