Napoli-Eintracht, il club azzurro contro il Tar: «Preoccupati per i tifosi tedeschi»

Il Napoli, con una nota ufficiale attraverso il proprio sito, ha commentato la scelta del TAR Campania di dare il via libera ai tifosi dell'eintracht Francoforte per la gara di Champions League - ritorno degli ottavi di finale - in programma il prossimo mercoledi.

«Il Calcio Napoli è fortemente preoccupato per la decisione di dare accesso ai tifosi tedeschi in occasione del prossimo incontro di Champions League Napoli-Eintracht del 15 marzo. La preoccupazione nasce dalla possibilità concreta di disordini che potrebbero crearsi, come evidenziato dal Comitato di analisi sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno. Questa decisione è stata presa dalla V sezione del TAR della Campania presieduto dalla dottoressa Abruzzese, che si assumerà la responsabilità di quanto potrà succedere. La decisione, si sottolinea, è stata presa indipendentemente dalle valutazioni tecniche degli organismi a ciò deputati» si legge dalla nota.