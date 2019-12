LEGGI ANCHE

Una vittoria sofferta quanto aspettata. Ildi Hannes Wolf torna alla vittoria dopo quattro gare negative per il nuovo allenatore. Il 2-1 in trasferta sul Cercle Brugge vale tantissimo per i belgi che non solo ritrovano tre punti muovendo la classifica e i gol di Ito e Berge, ma si preparano anche al meglio per la sfida di martedì sera al San Paolo contro il Napoli.Inarrestabile ilche ieri ha battuto a domicilio con un netto 3-0 il Bournemouth e ora guida con un +9 la classifica di Premier League. Gli inglesi di, nell’ultima gara del girone europeo, se la vedranno col Salisburgo - che ha vinto senza problemi contro il Tirol per 5-1 - per conquistare la qualificazione.