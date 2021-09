Eurorivali Napoli, il Leicester fa pari: ko il Legia, vince solo lo Spartak

Giocano tutte di sabato le avversarie europee del Napoli di Luciano Spalletti, che il prossimo giovedì al Maradona attende lo Spartak Mosca. E proprio lo Spartak è l'unica euroavversaria capace di vincere in questo turno di campionato: i russi hanno battuto l'FK Ufa in casa con le reti di Ponce e Promes, guadagnando uno slot in classifica e portandosi all'ottavo posto.

Non spicca il volo il Leicester di Brendan Rodgers: le Foxes evitano un altro ko contro il Burnley solo negli ultimi minuti grazie alla doppietta di Jamie Vardy - che aveva segnato uno sfortunato autogol e anche il gol del primo pareggio - per il 2-2 finale e il momentaneo 12° posto in classifica a -7 dalla vetta. Crolla il Legia Varsavia, battuto 3-2 in casa dal Rakow Czestochowa.