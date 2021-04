Via libera agli Europei di calcio con il pubblico: l'Uefa ha confermato che la città di Roma sarà una delle sedi ospitanti di Euro 2020. La situazione era già chiara ieri sera, quando è arrivato il via libera da parte del governo, con l'ok ad «almeno il 25% della capienza» dello Stadio Olimpico in occasione delle quattro partite previste a Roma.

«L'Uefa - si legge in un comunicato ufficiale diffuso anche a mezzo social dall'associazione - ha ricevuto oggi la conferma che lo Stadio Olimpico di Roma avrà una capacità di almeno il 25% per il torneo Euro 2020 di quest'estate», così in una nota diffusa dall'Uefa. La notizia è stata subito accolta con entusiasmo dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Che ha twittato: «La Uefa ha confermato Roma come sede degli Europei di calcio. Una bella vittoria per la nostra città e l'Italia. Le partite si giocheranno allo Stadio Olimpico con gli spettatori in presenza. Siamo pronti ad ospitare questo grande evento internazionale», così Raggi.

Europei con tifosi, l'esperto di diritto sportivo: «Via libera del governo? Messaggio tempestivo»