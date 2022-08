Il Chelsea batte l'Everton 1-0: Kepa in panchina, bene Koulibaly

75 minuti in campo per Kalidou Koulibaly, uscito malconcio ma vincente dal suo esordio in Premier League con la maglia del Chelsea. L'ex difensore del Napoli è partito titolare nella vittoria di misura 1-0 dei Blues contro l'Everton, un successo targato da un altro ex azzurro come Jorginho, che da calcio di rigore ha deciso il match d'apertura dei suoi.

Un match che Kepa Arrizabalaga ha visto interamente dalla panchina: come da abitudine, infatti, Tuchel ha lanciato titolare Mendy tra i pali, relegando lo spagnolo al ruolo di vice. Quello di Kepa è il profilo che più interessa al Napoli sul mercato, ma l'affare con il Chelsea è complicato a causa di quei bonus che i Blues chiedono e che il club di De Laurentiis non vorrebbe concedere.