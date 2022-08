Fabian Ruiz al Psg, ore decisive: il piano B di Galtier è Soler

Non sembra ancora sbloccarsi la trattativa che potrebbe portare Fabian Ruiz a Parigi per vestire la maglia del Paris saint Germain. Un'idea di mercato, quella per lo spagnolo, venuta fuori dalle condizioni contrattuali favorevoli di Fabian: il calciatore è in scadenza con il Napoli nel 2023, può lasciare la Serie A a prezzo di saldo e soprattutto agli azzurri piace Keylor Navas, che il Psg darebbe via volentieri vista la volontà di Galtier di puntare forte su Donnarumma tra i pali.

Le cifre, però, sono un ostacolo importante da entrambi i lati e il tempo scorre. Tanto da aver portato il Paris anche su altre piste: seocndo L'Equipe, infatti, il direttore sportivo Campos avrebbe telefonato anche al Valencia - allenato da Gattuso - per informazioni su Carlos Soler, 25enne centrocampista dei valenciani che potrebbe essere profilo simile a quello di Fabian e fare al caso di Galtier.