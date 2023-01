Finisce in parità 2-2 la sfida di vertice in A2 tra Sala Consilina e Cosenza

Termina in parità la sfida di vertice della terza di ritorno del campionato di serie A2 di calcio a 5 tra lo Sporting Sala Consilina capolista e la Pirossigeno Cosenza seconda con un ritrado di 5 lunghezze. Davanti ad un pubblico che ha gremito gli spalti del Centro Sportivo di San Rufo oltre 1300 spettatori, Sala Consilina e Cosenza hanno dato vita ad una gara intensa con capovolgienti di fronte che hanno tenuto desta l'attenzione dei tanti presenti che alla fine hanno applaudito i protagonisti che si sono dati battaglia sul parquet del club valdianese.

A passare in vantaggio è stata la squadra di casa che dopo 3'51" con Grasso ha sbloccato il risultato, poi al 9'10" Poti, dopo una punizione ha trovato la rete del pareggio e la prima frazione nonostante due pali dei calabresi si chiuso sull'1-1. Nella ripresa ancora avanti il Sala Consilina: Carducci, si procura un rigore e dopo 3'17" Abdala, non sbaglia l'esecuzione per il 2-1. Poi tante occasioni non sfruttate dai ragazzi del tecnico Fabio Oliva, e a 4'53" ingenua ammonizione per Grasso che era già finito sul taccuino dell'arbitro e per lui è scattata l'espulsione. Nonostante l'uomo in meno i padroni di casa reggono l'urto per due minuti e quando sembrava superato il pericolo a 2'28" dal suono della sirena il Cosenza con Sanz, trova il pareggio che fissa il punteggio sul 2-2. Un risultato che fa rimanere inalterato il vantaggio del Sala Consilina +5 sul Cosenza. Il patron Detta a fine gara: " Il pareggio ci sta bene anche se siamo stati poco lucidi. Voglio ringraziare tutti i tifosi accorsi in massa a seguire lo Sporting Sala Consilina, vedere il palazzetto pieno mi ha fatto emozionare". Sabato prossimo il Sala Consilina gioca in Sicilia con la Piazza Armerina che occupa a terzultima posizione.