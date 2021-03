Dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, la Roma cerca il riscatto in trasferta contro la Fiorentina. Per questo turno infrasettimanale, Fonseca ha annunciato alcuni cambi di formazione: al centro della difesa torna Kumbulla mentre a centrocampo spazio a Diawara che affiancherà Veretout. Partirà dalla panchina El Shaarawy e quindi in avanti ancora confermati Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Mayoral. In casa viola, Prandelli manda in panchina Biraghi per inserire Igor dal 1'. Dentro anche Amrabat e Ribery che farà coppia con Vlahovic in attacco.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, Vlahovic.

All: Prandelli

Roma (3-4-2-1) Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral

All: Fonseca

