Brutte notizie in casa Milan: dopo la mal digerita sconfitta in Champions League, che complica in maniera importante la prosecuzione nella competizione, i rossoneri ricevono responsi negativi anche dall'infermeria: Alessandro Florenzi, che contro l'Atletico Madrid era entrato in corsa nel secondo tempo - in cui ha avuto anche una grossa occasione per riportare avanti i suoi sull'1 a 1 - si ferma a causa di un problema al ginocchio che lo ha costretto a imboccare la via dell'operazione.

La sofferenza rilevata sarebbe a carico dei menischi, quindi dopo attente analisi condotte a Villa Stuart in mattinata - dove il terzino si era già operato due volte dopo la rottura del crociato e la recidiva - i medici in accordo con il giocatore hanno deciso per la via dell'artroscopia. I tempi di recupero minimi sono stimati intorno ai 30 giorni, ma la prassi di recupero verrà stabilità lungo il percorso di riabilitazione in base ai progressi del giocatore.