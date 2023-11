Florenzi e le scommesse, il giocatore in Procura: giocavo sulla roulette e mai sul calcio. Gli avvocati: ha puntato su siti illegali

Scommesse sì, ma mai sul calcio e solo su altri giochi, tra cui la roulette. Questo è quanto avrebbe riferito Alessandro Florenzi oggi a Torino nel corso dell'interrogatorio reso in procura alla pm Manuela Pedrotta e agli investigatori della squadra mobile. Florenzi è stato ascoltato in veste di indagato. È durato all'incirca un'ora l'incontro in procura: al termine, il giocatore del Milan ed ex Roma (che si è presentato in qualità di indagato) ha lasciato il palazzo di giustizia passando per un percorso ricavato sul tetto del complesso. «Alessandro Florenzi è stato ascoltato dal Pubblico Ministero Dott.ssa Manuela Pedrotta chiarendo la propria posizione e ribadendo la assoluta estraneità a qualsiasi tipo di scommessa sul calcio, né del resto è emerso alcun indizio o contestazione in tal senso. Ha altresì riconosciuto di aver giocato su piattaforme illegali ed ha fornito tutti i chiarimenti richiesti al Pm per definire la propria posizione al più presto». Così in una nota gli avvocati del giocatore, Antonio Conte Gianluca Tognozzi, alla fine dell'audizione alla Procura della Repubblica di Torino dopo l'iscrizione sul registro degli indagati dell'esterno del Milan con l'accusa di scommesse su piattaforme illegali.

GRAVINA

«Florenzi è uno dei casi che ho letto sulla stampa. Non mi sembra ci siano le condizioni che possono destare preoccupazione. Non abbiamo notizie specifiche circa la parte sportiva quindi non siamo stati informati di posizioni negative per quanto ci riguarda. Quando ne verremo a conoscenza adotteremo come sempre fatto la doppia scelta di punire severamente ma di accompagnare anche con un processo di recupero.