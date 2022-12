Ghoulam torna in campo con il Saint Etienne: gol all'esordio

Nuova avventura per Faouzi Ghoulam, il terzino algerino che ha lasciato il Napoli la scorsa estate e che proverà a rimettersi in carreggiata dopo gli ultimi anni tra panchina e tribuna, mai al meglio fisicamente. L'ex azzurro, dopo qualche mese da svincolato, ha ripreso ad allenarsi le scorse settimane con il Saint Etienne, in Francia, club in cui era cresciuto per quindici anni prima di arrivare in Italia. Ghoulam si è aggregato alla prima squadra in prova ed è anche andato a segno - su rigore - nella prima uscita in amichevole contro il Grenoble.