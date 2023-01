Vialli, Raducioiu come Dino Baggio: «Flebo rosa e pillole, non sappiamo cosa prendevamo»

Non solo Dino Baggio, dopo la morte di Gianluca Vialli anche un altro ex calciatore si dice preoccupato per i suoi colleghi. Dopo le dichiarazioni choc dell'ex centrocampista di Parma e Juventus su integratori, doping e terapie dei calciatori in passato, legate alla paura per la morte di Vialli, oggi parla anche Florin Raducioiu, ex attaccante romeno di Milan, Brescia e Verona.

Raducioiu, che con il Milan ha vinto lo scudetto nel 1994, ai microfoni di Orange Sport ha espresso la sua preoccupazione: «Facevo flebo con un liquido rosa, e ammetto di aver preso anche delle medicine. Chiamerò il medico che ci seguiva a Brescia per capire di più e per sapere anche che medicine prendevo a Milano, Brescia o Verona - ha detto l'ex bomber romeno - Ci è sempre stato detto che si trattava di vitamine, di glucosio, ma non sapevamo cosa prendevamo. Facevamo flebo con questo liquido rosa, alla vigilia delle gare: a Milano invece prendevamo altre cose, tipo pillole. L'ho detto prima e dopo la morte di Vialli: dobbiamo chiederci il motivo di queste morti premature».