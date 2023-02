Gotti in stampelle contro il Napoli: ecco cosa è successo all'allenatore

Tutto il mondo Spezia preoccupato per le condizioni di Luca Gotti: l'allenatore dei liguri, sin da prima di Natale, si è presentato in panchina con evidenti problemi fisici che l'hanno costretto addirittura alle stampelle in alcune occasioni, come nella gara di Coppa Italia contro l'Atalanta. Un infortunio non dei più classici per l'allenatore bianconero, che oggi attenderà il collega Luciano Spalletti al Picco e proverà a fermare l'avanzata del Napoli in classifica.

Ma qual è il problema di Gotti? L'allenatore spezzino si è sottoposto lo scorso lunedì a un intervento chirurgico per ridurre il problema di mobilità che da qualche tempo lo attanagliava. In particolare, con l'operazione di inizio settimana Gotti proverà a superare il problema alle anche che da alcuni tempi ne stava limitando la mobilità anche durante il lavoro in panchina. Per tutta la settimana ha seguito il lavoro dei suoi a distanza, tornando in campo solo ieri per la conferenza stampa.