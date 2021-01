E' ufficiale: Cosimo Sibilia, avellinese, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, sfiderà Gabriele Gravina, attuale numero uno in carica, per la presidenza della Federcalcio. Sibilia ha consegnato il programma in Figc e si prepara per la battaglia elettorale contro Gravina, che ha intanto incassato il sostegno anche della Lega Pro (rieletto alla presidenza Francesco Ghirelli). Le elezioni per la presidenza della Figc sono in programma il 22 febbraio.

Ultimo aggiornamento: 20:18

