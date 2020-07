LEGGI ANCHE

La decisione sembra ormai presa: Antoine Griezmann sarà l'unico calciatore a non approfittare dello stop agli allenamenti che sarà concesso daalla fine del campionato. La Liga, infatti, si chiuderà il prossimo weekend e ilne approfitterà per qualche giorno di vacanza prima di tornare agli allenamenti per giocare la sfida dicontro ildel Camp Nou del prossimo 8 agosto.Stop a cuiha già detto no: il francese, come informa Mundo Deportivo, ha comunicato alla società che resterà da solo al lavoro in quei giorni per poter recuperare dalla lesione al quadricipite della coscia destra rimediata nell'ultimo match di campionato. I tempi di recupero sono stimati in tre settimane e- che aveva segnato il gol catalano all'andata al San Paolo - non vuole perdersi il match contro la squadra di Gattuso , visto che dovrà rinunciare sicuramente alle sfide di Liga che ancora mancano.