, probabilmente, non ci avrebbe creduto nessuno. Mentre a, proprio in questi giorni, si tengono gli Internazionali dia porte chiuse, e la Serie A si appresta a ripartire senza neanche uno spettatore, inè successo qualcosa di incredibile.Infatti, alla partita tra- in piena epidemia di Covid - hanno potuto assistere ben 7500 spettatori, senza alcun distanziamento sociale. Era una partita die i padroni di casa hanno riaperto le porte del loro stadio - l'Ostseestadion - fino a raggiungere quasi la capienza totale, come dimostrano le immagini.In Germania, infatti, è scoppiata una polemica senza fine su questa partita, dopo che le immagini degli spalti hanno iniziato a fare il giro del mondo. In molti si chiedono che tipo di conseguenze potrà avere questo evento dal punto di vista dell'epidemia di Covid. Solo i prossimi giorni ci sapranno dire se da questa partita si creeranno dei nuovi focolai. La speranza, ovviamente, è che non avvenga nulla.