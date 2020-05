Il Liverpool FC ricorda i 39 tifosi che hanno perso la vita allo stadio Heysel in Belgio 35 anni fa pubblicando la lista delle vittime, quasi tutte italiane, della tragedia provocata dagli ultras durante la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool nel 1985.

«In segno di rispetto per coloro che sono morti, stamattina è stato posto un tributo floreale accanto alla lapide commemorativa di Heysel sulla tribuna dedicata a Sir Kenny Dalglish ad Anfield. Le bandiere in tutti i siti dei club vengono inoltre issate a mezz'asta per tutto il giorno».

«Oggi rendiamo omaggio a coloro che hanno perso la vita a Heysel -scrive Susan Black, direttore delle comunicazioni del club inglese-. Come club ricordiamo e onoriamo loro e tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Sono nei nostri pensieri oggi e non saranno mai dimenticati». Ultimo aggiornamento: 12:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA