Insigne si prende il premio di MVP: «Gran gol, che bella la semifinale»

«Ho puntato Tielemans ammonito, poi ho visto lo spazio ed ho calciato», così Lorenzo Insigne racconta dopo Italia-Belgio gli attimi che hanno preceduto la sua rete: «È stato un grande gol, ma il merito è dei compagni. Sono felice del premio di MVP della gara, ma ancor di più di essere in semifinale.

«Mancini ci ha detto all'intervallo di stare tranquilli e non pensare al rigore perchè non si poteva tornare indietro» ha continuato il capitano del Napoli a Sky sport. «Siamo scesi in campo tranquilli. La voglia di sacrificio è la nostra arma in più, soffriamo tutti insieme. Ora dobbiamo recuperare energie per fare bene con la Spagna».