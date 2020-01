Contro il Watford Eriksen è partito dalla panchina. Una scelta che profuma d'addio, anche se ieri Mourinho ha voluto inviare una frecciatina strategica a Conte. «Ha parlato di Christian mostrandosi ottimista, ma noi allenatori non dovremmo parlare dei giocatori degli altri». Beppe Marotta sa di avere in pugno il trequartista classe '92 e sfrutterà i prossimi giorni per limare le distanze con il Tottenham, dopo la base d'accordo sui 15 milioni di euro più bonus raggiunta in occasione del vertice a Milano con l'intermediario dell'affare. Per l'ex Ajax è, invece, pronto un contratto fino al 2024 con un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione più bonus. Eriksen potrà inoltre avvalersi del decreto crescita, che prevede uno sconto del 50% sulla tasse in caso di trasferimento in Italia. «Con José ci conosciamo, non ci sono problemi», la replica di Conte, che successivamente ha ammesso di aspettare altri colpi. E il prossimo potrebbe essere proprio uno dei suoi pupilli, come Victor Moses. L'esterno di proprietà del Chelsea, negli ultimi mesi al Fenerbahce, è atteso a Milano appena Lazaro lascerà l'Italia, in prestito. Sul laterale austriaco è in pressing il Newcastle. Ultimo aggiornamento: 16:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA