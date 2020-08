Archiviato il campionato con il secondo posto a -1 dalla Juventus, l'Inter torna in campo per la sfida contro il Getafe negli ottavi di Europa League. La squadra di Antonio Conte, a caccia del primo trofeo in nerazzurro, affronta a Gelsenkirchen il Getafe, ottava forza della Liga, in gara secca: in palio c'è un posto nei quarti di finale.

LA CRONACA

12' - Cross di Olivera, Maksimovic in vantaggio su Bastoni e tira al lato.

7' - Cucurella conclude dal primo palo: palla a lato.

2' - Subito parata di Handanovic sul colpo di testa di Maksimovic.

1' - L'arbitro inglese Taylor fischia l'avvio.

Inter-Getafe, le formazioni ufficiali

(3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.A disposizione: Padelli, Ranocchia, Skriniar, Biraghi, Candreva, Moses, Sensi, Borja Valero, Eriksen, Agoume, Sanchez, Esposito.Allenatore: Conte. GETAFE (4-4-1-1): Soria; Suarez, Etxeita, Djené, Olivera; Nyom, Arambarri, Timor, Cucurella; Maksimovic; Mata.A disposizione: Chichizola, Jean Paul, Cabaco, Chema, Fajr, Jason, Portillo, Ndiaye, Duro, Molina, Angel Rodriguez.Allenatore: Bordalas.

