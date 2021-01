Inter, il giallo del tweet rimosso: è questo il nuovo logo nerazzurro?

Giallo su Twitter. Gira sui social lo screen di un tweet, poi rimosso, che mostra la maglia dell’Inter con il nuovo logo «IM», che conferma l’addio a quello storico disegnato nel 1908 da Giorgio Muggiani. «IM», senza quindi la F e la C, simboleggiano il nome Inter Milano, che poi è l’altra maniera con il quale il club è riconosciuto da sempre nel mondo. Ora si possono avere delle idee più chiare su quale sarà davvero quello vero. Per capire se sarà davvero così basta attendere il 9 marzo, giorno della fondazione dell’Inter (anno 1908), quando è in programma il lancio. Nei giorni scorsi molti tifosi erano, però, già insorti sui social perché legati sentimentalmente a un logo che ha fatto la storia del club e che è intimamente connesso alla sua anima.

